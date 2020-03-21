В украинских спецслужбах разыгрываются грязные игры «патриотов»

В нынешней ситуации на пользу врагам Украины играют карьеризм, коррупция и жажда наживы. Так утверждает Михаил Святенко в своей публикации на портале Антикор.



«В условиях повышенных внешних и внутренних угроз вполне природным является не только консолидация общества, но структур, призванных обеспечивать безопасность, как государства, так и его граждан, - констатирует автор. - Однако Украина, после печального опыта 2014 года, когда значительная часть силовых структур была подвержена сепаратистским настроениям и очистка от потенциальных предателей заняла годы, похоже, наступает на все те же грабли».



Как отмечает автор, в последнее время в информационном пространстве «с упертым постоянством появляются полностью выдуманные и сфабрикованные материалы дискредитирующего характера с явными признаками как точечного заказа, так и культивации комплексной паранойи непосредственных заказчиков в отношении определённых руководителей спецслужб».



При этом,продолжает Михаил Святенко, подобного рода инсинуации обусловлены не здравой критикой проделываемой работы объектами нападок, а исключительным желанием смещения с руководящих постов данных лиц, непосредственными заказчиками информационной чернухи.



«Казалось бы, что нового в маниакальной борьбе за “кресла” и желании используя силовой блок реализовать свои мечты о личностных гешефтах, которые они поимеют при этом, надувая "мыльные пузыри" своей деятельности как это у них было ранее и как это есть сейчас, - задает автор публикации риторический вопрос. - Этим людям интересна не суть и не философия работы, им интересно место и только место под "солнцем", которое будет приносить им доход. Эти люди стремящиеся занять, по их мышлению и видению, вкусное и статусное место, уже не единожды входили и выходили из одной и той же реки, не оставляя никаких следов памяти на берегу истории».



Как отмечается в материале, с другой стороны, другие в эпоху сгущения над ними туч подключают ресурсы "чёрного пиара" для реализации нерационального, но единоверного по их мнению плана - чтобы выглядеть лучше, надо облить ушатом грязи стоящего рядом. А потом, смотря как сложится, и подвинуть стоящего рядом и занять его место, либо же просто избавиться от потенциального конкурента, претендента.



«Люди, которые такими методами, строят свою карьеру и пытаются пробить себе путь наверх или там удержаться уже являются двуличными и непорядочными, а также по такому принципу ведут себя во всем и со всеми», утверждает автор.



«И в специфическом кругу спецслужб - это называется «кредо негодяев». Кредо людей, которые не привыкли играть по правилам, идут по трупам, переступая через совесть и честь, лишь бы достичь такой желаемой им цели, но при этом полностью меркантильной».



Поэтому, считает Михаил Святенко, в нынешнее тяжёлое для страны время очень не хотелось бы видеть такие грязные игрища "патриотов" в среде украинских спецслужб, инициаторы которых ратуют не за национальные интересы, а за свои личные.Тем более, что в нынешние времена, многие из вышеупомянутых особ, считая, что тучи сгущаются над ними, не совсем осознают того факта, что на сам деле они сгущаются над страной.



«Любая же дестабилизация структур, отвечающих за безопасность государства, подрывает не только их эффективную работу по противодействию врагу, но ставит под угрозу само существование Украины как независимого государства», резюмирует автор публикации.



