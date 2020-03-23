Макрон предупреждает французов о грядущих проблемах в экономике

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы во Франции, заявил в воскресенье президент этой страны Эмманюэль Макрон.



"Это - война (против коронавируса), и она продлится какое-то время", - цитируют Макрона парижские СМИ.



Он призывал защищать жителей, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность, а также - поддерживать французскую систему здравоохранения.



По словам Макрона, еще одной важной задачей является снижение стресса для населения, вынужденного соблюдать меры по карантину.



Наконец, он считает нужным готовить общество к тому, чтобы "противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики".

