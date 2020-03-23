В Италии за сутки из-за коронавируса умер 651 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 651 человек. Это ниже, чем накануне, когда было зарегистрировано наибольшее число смертей с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 5476 человек. Новые данные сообщил в воскресенье глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.



"Сегодня мы зарегистрировали 651 смерть пациентов. Число излечившихся сегодня 952 и 7024 всего ", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 59138, почти на 4 тыс. больше, чем днем ранее, уточнил он. Как он отметил, впервые статистические данные не растут: в субботу число умерших достигло почти 800 человек, в воскресенье более чем на тысячу сократилось число заразившихся за сутки. "Сегодня цифры ниже, и, надеюсь, что эта тенденция подтвердится. Но ослаблять контроль и отступать от распоряжений правительства ни в коем случае нельзя", - сказал Боррелли. Как сообщило в воскресенье агентство ANSA, среди умерших 17 врачей.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье объявил о закрытии всех предприятий, занимающихся производством не первой необходимости. Полностью запрещено перемещение между городами, если только это не оправдано очень вескими и подтвержденными причинами. Жесткий карантин действует на территории всей страны с 10 марта, и его срок, который пока рассчитан до 3 апреля, будет продлен.



Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 59 138 (включая вылечившихся и летальные исходы).



