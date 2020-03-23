В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране

Греция запрещает все передвижение граждан для предотвращения распространения коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.



Запрет вступает в силу с 6.00 понедельника, 23 марта, сообщил Мицотакис в телеобращении, которое транслировали телеканалы.



Штраф будет составлять 150 евро.



Премьер заявил, что в Италии каждые две минуты умирает один человек, Греция не может допустить такого развития ситуации.



Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и заявил, что только от их поведения зависит введение полного запрета на поездки и на передвижение. В предыдущем телеобращении он заявил, что этот уик-энд дает всем возможность показать социальную ответственность, никуда не выезжать и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны. Арсенал ограничительных мер, которые может принять правительство, практически исчерпан, сказал премьер.



Между тем, в пятницу на пунктах оплаты за проезд по скоростной автомагистрали выстроились очереди машин.

