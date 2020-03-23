Еще одного депутата Рады госпитализировали

Депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергея Вельможного вместе с сыном госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве с симптомами коронавируса COVID-19, однако первые тесты показали негативный результат.

Ранее, 18 марта, депутат Рады от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что у него предварительно подтвердили коронавирус, вскоре диагноз подтвердился, также COVID-19 диагностировали у его жены. До 21 марта парламентарий находился на самоизоляции. 79 человек, которые могли контактировать с Шаховым в Верховной раде, прошли тест на наличие коронавирусной инфекции. В субботу депутат был госпитализирован в больницу в связи с появлением пневмонии на фоне заражения коронавирусной инфекцией.



"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - написал он в Facebook.



Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, три из которых с летальным исходом, один человек выздоровел.



Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Со вторника закрылось метро. В столице в общественном транспорте можно перевозить не больше десяти пассажиров, причем, все должны быть в масках. Из-за ограничений передвижения в транспорте многие украинские медики не могут добраться на работу, так как проживают за городом.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.

