"Оппоплатформа" предложила власти помощь в борьбе с коронавирусом

На фоне распространения по Украине смертельно опасного коронавируса Covid-19, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с обращением ко всем гражданам с призывом и власти.



Заявление обнародовано на сайте политсилы.



"Украина стоит на пороге масштабной эпидемии Covid-19, которая уже не первый месяц уносит тысячи жизней по всему миру.



В этих условиях народ Украины как никогда должен объединиться. Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сёстрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу.



Сейчас для исполнительной власти критически важно в кратчайшие сроки взять под контроль стратегически важные направления: системно воплотить методы сдерживания эпидемии, незамедлительно начать оснащение опорных больниц, строго пресечь спекуляцию и контрабанду жизненно важных товаров, наладить информирование населения.



Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает помощь и содействие всем уровням исполнительной власти во всех вопросах, связанных с преодолением эпидемии Covid-19.



В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности. Мы готовы сражаться за свою страну, за жизнь и здоровье людей, наше общее будущее.



Уже сегодня многие члены партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обеспечивают опорные больницы по всей стране необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и прочим необходимым.



Однако нужно сделать намного больше. Перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях.



Мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны", - заявил в оппозиции.

