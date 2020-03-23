НБУ хочет продолжить работу обменников

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина, сообщается на сайте регулятора



В НБУ считают, что сейчас услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения



"Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)", - сообщили в НБУ.



Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставления всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер.



Напомним, что с 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2.

