MARUV презентовала новую песню своего альтер-эго

Украинская певица MARUV выпустила вторую песню под своим альтер-эго Shlakoblochina - Самолетная. Трек появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.



Новый трек также войдет в первый мини-альбом Fatality от альтер-эго Анни Корсун.



В песне исполнительница поет о "котике в самолете". При этом в тексте присутствует ненормативная лексика.



Многие пользователи отметили, что им не нравятся треки альтер-эго певицы и спрашивают не пропало ли у нее вдохновение.



Внимание, ненормативная лексика!



Другие же подписчики MARUV отметили, что "абсурд, трэш и провокация" всегда были в ее творчестве, а новая песня очень похожа на высмеивание современной музыки.



Ранее сообщалось, что MARUV выпустила первый трек под новым именем Shlakoblochina в начале марта.





