Изобретатели создали уникальный термометр

Термометр-наклейка для дистанционной передачи данных о температуре тела на смартфон - новая разработка российских инженеров. Ее официальная презентация намечена на сентябрь этого года. У системы две части. Это термометр-наклейка, контактирующий с телом, и мобильное приложение, показывающее температуру даже на расстоянии.



Чтобы система работала, телефон с приложением должен находиться на расстоянии не более 50 метров от наклейки-термометра. Система будет доступна для использования и в больницах, и дома. Комментирует глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова: "Во время болезни родители каждые 1-2 часа или чаще контролируют температуру у ребенка, используя традиционные градусники. На одно измерение они тратят в среднем 5-10 минут. Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно.



Новая функция актуальна в связи с распространением коронавируса, а также в сезоны ОРВИ и гриппа. Устройство не токсично и не содержит ртути. Стоимость термометра-наклейки будет сравнима с ценой на инфракрасные градусники. Прибор отличается высокой точностью и сможет работать в течение года без подзарядки".

