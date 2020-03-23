Почему Байден?

Наиболее значительное и необычное состязание — возможно, из когда-либо бывших — за назначение претендента на пост действующего президента Соединенных Штатов, фактически завершено. Бывший вице-президент Джо Байден, списанный большинством наблюдателей до его триумфа в Южной Каролине в прошлом месяце и побед в других южных штатах, изменил ход гонки — на сегодняшний день у него такой командный перевес среди делегатов над его соперником, сенатором США Берни Сандерсом, что у Сандерса практически нет шансов его обойти.

Двукратные победы Байдена в трех штатах, которые проголосовали 17 марта — Флорида, Иллинойс и Аризона — удвоили его лидерство — на более чем 300 делегатов. (Огайо отложил свой праймериз из-за пандемии COVID-19.) Сандерс, дав понять, что он мог бы сойти с дистанции (после дебатов с Байденом в воскресенье вечером), подтвердил это снова.



После неутешительного старта в Айове и Нью-Гемпшире (где Байден финишировал четвертым и пятым соответственно) и не впечатляющего финиша в Неваде (второй после Сандерса) многие списали его со счетов. И все же, благодаря нескольким ключевым факторам, он быстро изменил ситуацию: непредставительного характера слишком белых Айова и Нью-Гемпшира, численности голосов темнокожего населения на юге и трогательной поддержке Байдена со стороны Джима Клайберна, являющегося «кнутом» большинства Палаты Представителей и самой влиятельной политической фигурой афроамериканского происхождения в Южной Каролине (и, возможно, на целом Юге). Но, самое главное, перемены произошли в самом Байдене.



Как Клайберн недавно мне объяснил трансформацию кандидата, не успел неуверенный (и раздраженный) Байден вступить в гонку, как на него обрушились нападки в адрес его единственного выжившего сына, Хантера, который вошел в совет директоров крупной украинской газовой компании, Burisma, в то время, когда Байден, как вице-президент Барака Обамы, был уполномочен заниматься вопросами широко распространённой коррупции на Украине. Это заставило Байдена защищаться; затем, как выразился Клайберн, «обвинения со стороны женщин в его неподобающем поведении» усилили беспокойство Байдена. Когда Байден пытался приспособиться ко всему этому, продолжал Клайберн, «он был сбит с ног обвинениями в басинге» со стороны другого кандидата Камалы Харрис, американского сенатора из Калифорнии. Байден является давним сторонником гражданских прав, но обязательный басинг чернокожих студентов, часто на большие расстояния, для интеграции в белые школы был крайне непопулярен среди его избирателей из рабочего класса. (Как это бывает, Клайберн также выступил против басинга, который также был не по душе многим афроамериканским семьям.)



Клайберн хотел поддержать Байдена, и не только потому, что они и их семьи давно дружили. Чернокожие кандидаты от демократов, стоящие внизу избирательного бюллетеня, как и находящиеся там же белые демократы — в частности те, кто в 2018 году освободил Палату представителей из-под контроля республиканцев — как правило, являются умеренными. Обе группы были обеспокоены своими перспективами с Сандерсом, самопровозглашенным демократическим социалистом, стоящим во главе списка. Их предположение, обоснованное или нет, состояло в том, что Трамп разгромит Сандерса в пух и прах.



Но Клайберн чувствовал, что Байден делает дальнейшую его поддержку затруднительной. «Джо был сам не свой» — сказал он мне. На встрече в воскресенье перед первичными выборами в Южной Каролине в следующую субботу, Клайберн призвал Байдена «расслабиться» и «поговорить с людьми более откровенно, поговорить с ними об их семьях и об их сообществах». Клайберн также посоветовал Байдену: «Не надо говорить людям о том, что вы и Обама сделали; поговорите о будущем избирателей». Клайберн зашел за кулисы во время первого перерыва дебатов и сказал Байдену: «Вы говорите все правильно, но люди не чувствуют вас; смотрите прямо в камеру и обращайтесь к каждому». Как он мне позже сказал: «Вы много не добьетесь, если люди не почувствуют вас во время дебатов».



Байден создал эффективную коалицию афроамериканских и пригородных избирателей, состоящую в основном из женщин. Как и в 2016 году, Сандерс выиграл поддержку более молодых избирателей, но ему не удалось выполнить свое обещание, значительно расширить свою базу в 2020 году. В течении трех дней, между праймериз в Южной Каролине и Супервторником, (когда должны были проголосовать 14 штатов — два других кандидата, Пит Буттигег и Эми Клобучар, понимая, что не выиграют, сняли свои кандидатуры и поддержали Байдена. Бывшие кандидаты в президенты Харрис и американский сенатор Кори Букер из Нью-Джерси, оба афроамериканцы, после Супервторника поддержали Байдена.



Сандерс столкнулся еще с одной проблемой: многочисленные опросы показали, что избирателей гораздо больше волнует кто, по их мнению, вероятнее всего одержит победу над Трампом, чем идеологическое соглашение с кандидатом. Это отразилось на решительных победах Байдена 10 марта в Мичигане, Миссури и Миссисипи. С этого момента многие считают, что Байден станет следующим кандидатом от демократов.



Бизнесмен-мультимиллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг также отозвал свою кандидатуру после Супервторника и поддержал Байдена. Стратегия Блумберга о позднем вхождении в гонку, после наводнения страны изящными и дорогими рекламными объявлениями, не сработала, когда он предстал во плоти. И смысл его участия в гонке исчез: он предполагал, что Байден останется слабым кандидатом, и что он сам был сильнейшим соперником для Трампа. Но когда Блумберг появился на своих первых дебатах 19 февраля, то потерпел неудачу. Наиболее жесткие нападки исходили от сенатора США Элизабет Уоррен, которая забросала Блумберга жалобами со стороны женщин за женоненавистничество в его кампании (самого Блумберга обвиняли не в физических нападениях, а в бестактном сарказме в адрес женщин).



Уход Уоррен спустя два дня после Супервторника был расценен многими женщинами-демократами как сокрушительный удар по шансам женщин выиграть президентство — мнение, которое отстаивала Уоррен. Несмотря на то, что Уоррен была довольно популярна прошлой осенью, ее неспособность доминировать в гонке не стала неожиданностью. Даже коллег либералов по Сенату оттолкнула ее активная пропаганда широкой реформы внутренней политики и крупных новых правительственных программ, а также то, как они восприняли ее позицию «превосходства» над всеми. В любом случае, мнение, что поражение Уоррен в выдвижении кандидатуры сводится к катастрофе для женщин, претендующих на президентский пост, вызывает недоумение, учитывая, что демократы выдвигали кандидатуру женщины четыре года назад.



Между тем президент Дональд Трамп, когда-то считавшийся серьезным кандидатом на переизбрание, благодаря явно эффективной экономике и высоким показателям фондового рынка, сейчас переживает экономический коллапс из-за пандемии COVID 19 (которую Трамп с неохотой признал). Но, по состоянию на середину марта, его катастрофическое бездействие в реакции США на новый смертоносный коронавирус, значительно еще не изменило отношение к нему его сторонников. Даже после того, как в течение нескольких недель Трамп приуменьшал и высмеивал страхи перед COVID-19, а затем объявил чрезвычайное положение в стране, его преданные последователи все еще принимали все, что он говорил, и отношение к степени опасности в значительной степени соответствовало партийным линиям.



И сегодня, как и в 2016 году, поведение Сандерса и его последователей может сильно повлиять на то, кто одержит победу на президентских выборах. Это привносит новый элемент неопределенности в то, что уже вырисовывается как чрезвычайно волатильные и непредсказуемые выборы.

