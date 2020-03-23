Летний отопительный сезон

Короткое похолодание и мокрый снег в Киеве подбросили коммунальщикам аргумент, почему в условиях аномально теплой погоды они не выключают отопление досрочно. Температурный отскок – это ненадолго, и вновь будем пересиживать карантин в условиях +18°C на улице, +27°C в квартире, окна нараспашку, дышать нечем. А заплатить за это “удовольствие” полумиллиону оставшихся без работы (по подсчетам Тимофея Милованова) и всем тем, чьи доходы упали из-за карантина, придется по полной.



Отопительный сезон в Украине ежегодно заканчивается в середине апреля. Обычно до 15 апреля отопление уже отключают. Эта дата может меняться, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже +8°C. И таких дней в марте было много. Да и в феврале тоже. Глобальное потепление идет полным ходом. Но поставщики газа все никак не могут расстаться со своими барышами. Их логика вполне понятна.



То, что нас ожидает феноменально теплая зима, предположить не мог никто. Метеопрогноз часто ошибается с предсказаниями день в день (на сегодня), не говоря уже о долгосрочных прогнозах. Поэтому газом запасались как обычно, а рассказы о том, что он обошелся Украине дешевле, чем всегда, надо тщательно “фильтровать”.



В прошлом году в целом Украина завезла из-за рубежа 11,66 млрд. куб. м газа на $2,3 млрд. Для сравнения: в 2018-м мы импортировали 10,39 млрд. куб. м на $3,12 млрд. В среднем вышло по $197 за тыс. кубов.



Это, конечно, меньше, чем мы платили еще недавно – $385 за тысячу кубометров. Но больше последних цен на европейском хабе Зебрюгге, где по контрактам с поставкой на месяц вперед газ опустился до $95,7 за тыс. кубов.



На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала со $108,4 до $101,7 за тыс. кубов.



Не хочу упрекать Андрея Коболева и все руководство “Нефтегаза”, они не могли знать, что будет такая аномально теплая зима. Поэтому газа купили даже больше, чем в 2018 году, чтобы на всякий случай хватило. Спасибо им за то, что позаботились о нас.



Но чем объяснить тот факт, что в условиях аномально теплой зимы газа для отопления потребили на 44% больше, чем в прошлые холодные годы? Одно объяснение мы дали: просто газа избыток. Надо его сжечь, чтобы освободить место для закупки нового газа по еще более низким ценам

Тариф должен оставаться неизменным на весь отопительный сезон, вне зависимости от того, газ дешевеет или дорожает. Это сказано в действующем до сих пор постановлении Кабмина №869 от 2011 года, которым с удовольствуем руководствуются поставщики газа. Но для этого отопление не должно отключаться централизовано, чтобы не прерывался отопительный сезон