Летний отопительный сезон
Короткое похолодание и мокрый снег в Киеве подбросили коммунальщикам аргумент, почему в условиях аномально теплой погоды они не выключают отопление досрочно. Температурный отскок – это ненадолго, и вновь будем пересиживать карантин в условиях +18°C на улице, +27°C в квартире, окна нараспашку, дышать нечем. А заплатить за это “удовольствие” полумиллиону оставшихся без работы (по подсчетам Тимофея Милованова) и всем тем, чьи доходы упали из-за карантина, придется по полной.
Отопительный сезон в Украине ежегодно заканчивается в середине апреля. Обычно до 15 апреля отопление уже отключают. Эта дата может меняться, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже +8°C. И таких дней в марте было много. Да и в феврале тоже. Глобальное потепление идет полным ходом. Но поставщики газа все никак не могут расстаться со своими барышами. Их логика вполне понятна.
То, что нас ожидает феноменально теплая зима, предположить не мог никто. Метеопрогноз часто ошибается с предсказаниями день в день (на сегодня), не говоря уже о долгосрочных прогнозах. Поэтому газом запасались как обычно, а рассказы о том, что он обошелся Украине дешевле, чем всегда, надо тщательно “фильтровать”.
В прошлом году в целом Украина завезла из-за рубежа 11,66 млрд. куб. м газа на $2,3 млрд. Для сравнения: в 2018-м мы импортировали 10,39 млрд. куб. м на $3,12 млрд. В среднем вышло по $197 за тыс. кубов.
Это, конечно, меньше, чем мы платили еще недавно – $385 за тысячу кубометров. Но больше последних цен на европейском хабе Зебрюгге, где по контрактам с поставкой на месяц вперед газ опустился до $95,7 за тыс. кубов.
На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала со $108,4 до $101,7 за тыс. кубов.
Не хочу упрекать Андрея Коболева и все руководство “Нефтегаза”, они не могли знать, что будет такая аномально теплая зима. Поэтому газа купили даже больше, чем в 2018 году, чтобы на всякий случай хватило. Спасибо им за то, что позаботились о нас.
Но чем объяснить тот факт, что в условиях аномально теплой зимы газа для отопления потребили на 44% больше, чем в прошлые холодные годы? Одно объяснение мы дали: просто газа избыток. Надо его сжечь, чтобы освободить место для закупки нового газа по еще более низким ценам
Но дальше возникает вопрос, куда деть весь этот закупленный газ? Я уже читала рассуждения околоправительственных аналитиков, что меньшие цифры в платежках – это меньше собранных налогов и снижение роста ВВП. Так, снижение потребления газа на 2,5 млрд. кубометров при его средней цене 6 грн. за кубометр дает минус для ВВП на 15 млрд. грн. Безобразие!
Да, проблема показателей ВВП существенная. Особенно для наших кредиторов, которые ждут дополнительных выплат по так называемым варрантам. Уже появилась информация, что первый транш выплат по списанному в 2015 году долгу придется осуществить 31 мая 2021 года. И дальше – пошло-поехало.
Но причем тут простые украинцы, жители многоквартирных домов, изнывающие от перегрева? Нас-то за что топят, несмотря на просьбы прекратить этот затратный “сервис”?
Жители Днепра в марте создали петицию с просьбой досрочно отключить отопление. Среднесуточная температура в городе не опускается ниже +8°C. В Киеве петиций не создают, но народ просит прикрутить батареи, обращаясь на горячую линию. Это я по своим знакомым знаю. А городская власть никак не реагирует.
Понятно, что страна накопила огромные запасы топлива. Понятно и то, что газовые трейдеры перестраховались в ожидании войны между "Нефтегазом" и "Газпромом", которые подписали договор о транзите только накануне нового 2020 года. А до этого все было “фифти-фифти”.
Но чем объяснить тот факт, что в условиях аномально теплой зимы газа для отопления потребили на 44% больше, чем в прошлые холодные годы? Одно объяснение мы дали: просто газа избыток. Надо его сжечь, чтобы освободить место для закупки нового газа по еще более низким ценам.
Вторая версия заключается в том, что, скажем, КП “Киевтеплоэнерго” искусственно увеличивало потребление газа на центральное отопление (для сравнения: за декабрь 2019 года – 252,5 Гкал, а за январь 2020 года – увеличено аж до 358,5 Гкал). С какой целью? Однозначно с целью обогащения и зарабатывания прибыли за счет киевлян!
Недавно в Киевсовете был скандал из-за того, что руководство КП “Киевтеплоэнерго” не смогло детально объяснить, как они потратили 2,3 млрд. грн. На закупку тепловой энергии ушло 350 млн. грн., на покупку какого-то имущественного комплекса – 258 млн. грн. На аварийные ремонты потратили около 200 млн. грн. На фонд оплаты труда 400 млн. грн. (плюс-минус). На разные производственные расходы тоже сотня миллионов туда-сюда. Вообще непонятно, куда 600 млн. грн. И так во всем, что касается коммунального сектора. А платит за все кто? Просто потребитель!
Тариф должен оставаться неизменным на весь отопительный сезон, вне зависимости от того, газ дешевеет или дорожает. Это сказано в действующем до сих пор постановлении Кабмина №869 от 2011 года, которым с удовольствуем руководствуются поставщики газа. Но для этого отопление не должно отключаться централизовано, чтобы не прерывался отопительный сезон
И такая практика повсеместно. Убыточные поставщики тратят средства на закупку чего угодно – от молока, бытовой техники, кофемашин, машинок для чистки обуви до имиджевой рекламы, лишь бы начислить людям побольше за услуги отопления.
Третий момент заключается в том, что тариф должен оставаться неизменным на весь отопительный сезон, вне зависимости от того, газ дешевеет или дорожает. Это сказано в действующем до сих пор постановлении Кабмина №869 от 2011 года, которым с удовольствуем руководствуются поставщики газа. Но для этого отопление не должно отключаться централизовано, чтобы не прерывался отопительный сезон.
При этом рекламные сообщения от местных властей о якобы снижении тарифов в феврале и марте не соответствуют действительности. По своей платежке я никаких изменений не вижу. Наоборот, февральский тариф оказался выше январского, хотя дней в январе больше.
Более того, сейчас АМКУ подсчитывает переплату и завышение цен на газ на 33%, что привело к росту тарифов на отопление на 25%, вопреки обвальному падению цен на европейских газовых хабах. Об этом говорилось в расследовании "Вестей". По оценке издания, общая сумма переплаты со стороны украинцев и предприятий теплокоммунэнерго за год составила 27 млрд. грн.
И за все это платим мы – потребители. Замечания из серии “кто вам мешает отключить обогрев в квартире?” считаю несостоятельными. Далеко не везде это возможно технически. Особенно в домах советской постройки.
Не везде также установлены индивидуальные счетчики тепла. Но даже если квартира оборудована ими, идет борьба за показатели: по новому закону о ЖКХ, который пролоббировала экс-министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак в бытность народным депутатом, сумма в платежка базируется на показании домовых счетчиков тепла, а не квартирных. Так что, выключив батареи дома, придется еще очень сильно попотеть (пардон, за каламбур), чтобы не оплачивать теплоснабжение всего дома.
И не важно, что у нас нет печатного станка, который выпускает деньги. Не важно и то, что бывший министр экономики Тимофей Милованов предрекает пятьсот тысяч безработных в Украине по итогам эпидемии коронавируса. Мы не скупые, но вынуждены платить дважды.
Поэтому не удивлюсь, если отопительный сезон не только не сократят, а и продлят под соусом профилактики коронавируса до тех пор, пока весь избыточный газ не будет сожжен за наши с вами деньги.