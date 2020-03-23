В Италии коронавирусом заразился каждый пятый медик - ООН

В Италии 20% всего медицинского персонала подверглась заражению коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ООН в понедельник, 23 марта.



"В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19", - сказано в сообщении.



Большую часть сотрудников медицинской сферы во всем мире составляют женщины, подчеркивают в организации.



"В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии они находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис", - добавили в ООН.

