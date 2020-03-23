У мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь"

За прошедшие сутки пограничники оформили более 22 тысяч человек, из них на въезд в Украину - более 15 тысяч. Более 13 тысяч из них - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. У одного из них экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.



Так, в течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерение температуры у более чем 15 тысяч человек.



В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы.



Сообщается, что сегодня пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" будут оформлять в Киеве военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".



Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админчерту с ВОТУ АР Крым вчера пересекли 215 человек.

