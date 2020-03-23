Возвращения из-за рубежа ожидают более 27 тысяч украинцев - МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что уже вернули в Украину более 60 тысяч наших граждан, еще предстоит возвратить более 27 тысяч, заявил замглавы ведомства Егор Божо, пишет Укринформ. "На сегодня более 60 тыс. сограждан удалось вернуть в Украину. Еще 27 тыс., даже больше, остаются за рубежом", - сказал Божок.



По его словам, министерство уже взяло под контроль ситуацию с возвращением украинцев в Европе и на Ближнем Востоке, сейчас завершает решение вопросов в Азиатско-Тихоокенском регионе.



"Мы создали хабы. Мы открыли несколько возможностей для того, чтобы возвращаться - воздушный транспорт, наземный транспорт, железная дорога. Сейчас мы переходим к Латинской Америки и Карибскому бассейну", - добавил замминистра.



В то же время в международный аэропорт Борисполь продолжают прибывать наши граждане из-за границы. В понедельник, 23 марта, уже приземлився один самолет из Мадрида (Испания), еще запланирован прилет еще 14 рейсов.



В частности, отмечается, что 23 марта ожидается прибытие международных рейсов из Стамбула (Турция) - 2, Дубай (ОАЭ) - 2, Неаполя (Италия), Бове (Франция), Барселона (Испания), Лондона (Великобритания) - 2, Коломбо (Шри-Ланка), Брюссель (Бельгия) - 2, Берлин (Германия), Варшавы (Польша), Франкфурта (Германия).

