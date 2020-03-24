В США начали выпускать тысячи заключенных из-за пандемии

Власти нескольких американских штатов начала отпускать осужденных за нетяжкие преступления из-за опасений распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, на свободу выходят, в частности, пожилые люди и заключении с плохим состоянием здоровья, отмечает УНН.



Власти штатов Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Техас приняли также решение запретить допуск в тюрьмы посетителей, ограничить передвижение заключенных по территории исправительных учреждений.



Издание отмечает, что всего в США 2,2 млн заключенных. Существуют серьезные опасения, что в сложившейся ситуации заразиться могут не только они, но и многочисленные охранники.



По данным WSJ, уже были случаи, когда положительный тест на коронавирус сдавали охранники в Пенсильвании, Мичигане, Нью-Йорке и Вашингтоне. Так, в столице заболел отвечавший за перевозку осужденных в тюрьму, от него могли заразиться и сами арестанты. В Нью-Йорке с подозрением на коронавирус были дополнительно изолированы 30 заключенных.



По данным экспертов, в американских тюрьмах содержатся более 164 тысяч человек в возрасте старше 55 лет. Реальной возможности помочь им в случае дальнейшего пребывания в местах лишения свободы в случае заражения у персонала не будет. Нет и дополнительных мест для изоляции заболевших.



Власти заверили, что о масштабном освобождении речь не идет. Выпускать будут лишь тех, кто не совершал тяжких преступлений.

