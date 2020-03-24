Киев усилил дезинфекцию дорог и общественного транспорта – Кличко

Коммунальные службы Киева усилили дезинфекцию в городе, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.



"Коммунальные предприятия Киева усилили обработку улиц, дорог, мостов, общественного транспорта моющими (дезинфицирующими) средствами", - сказал Кличко на онлайн брифинге в понедельник.



Он подчеркнул, что обработка также проводится на остановках общественного транспорта, наземных и подземных переходах



По его словам, 98 автомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор" задействованы в этом процессе. "При необходимости мы можем увеличить количество техники", - добавил мэр столицы.

