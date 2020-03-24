Кличко: вводим новые правила посещения магазинов и аптек

В Киеве ввели новые правила посещения магазинов и аптек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в ходе онлайн-пресс-конференции в понедельник.



"Да, в магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мер", - сказал Кличко.



Он отметил, что доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в обычном режиме.



"Социальные работники города продолжают работу по обеспечению продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных", - добавил Кличко.

