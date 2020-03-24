Кличко пригрозил киевлянам штрафами за посещение детских площадок

В столице все детские площадки закрыты для посещения - родители-нарушители будут платить штрафы. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.



"Я подчеркиваю: все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правила. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода уберечь вас, если вы сами этого не хотите", - сказал мэр.

