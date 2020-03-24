Минздрав призвал нардепов сдать тесты на COVID-19

Глава Минздрава Илья Емец обратился к народным депутатам, призвав их пройти тест на коронавирус и проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 23 марта.



"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

