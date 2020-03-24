МОЗ разработал инструкцию по захоронению жертв пандемии

Министерство здравоохранения разработало определенную инструкцию для захоронения людей, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом на брифинге в понедельник, 23 марта, рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает УНН.



По его словам, ВОЗ не рекомендует "никаких особых правил" для захоронения умерших от COVID-19.



В то же время, по словам Ляшко, оперативный штаб, который работает при Минздраве, подробно рассматривал этот вопрос, определил все возможные риски, которые могут возникнуть при погребении больных с COVID-19.



"Мы разработали определенную инструкцию того, как это происходит. Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить возможного инфицирования. Первый риск при погребении имеют ритуальные обряды, поэтому там, где возможно большое скопления людей, прощальные поцелуи – это те точки риска, которые нужно исключить и предотвратить", – отметил замминистра.



Ляшко подчеркнул, что Минздрав вынужден рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной инфекции.

