Зачем Андрей Доманский надел свадебное платье?

Андрей Доманский удивил зрителей неожиданным образом. Вчера в выпуске кулинарной программы «Готовим вместе» на «Интере» телеведущий появился в кадре… в свадебном платье!



С чем связан такой эффектный выход? Андрей решил поднять настроение телезрителям в период карантина? Или он столь специфически готовится к свадебному сезону? А вот и нет! Все просто: Андрей Доманский проиграл спор, а точнее – партию в нарды во время съемок выпуска «Готовим вместе», посвященного субпродуктам. В качестве фанта проигравшему загадали переодевание в свадебное платье. С нарядом помогла коллега по проекту «Готовим вместе»: она привезла на съемки платье, в котором сама выходила замуж и в котором в финале программы появился Андрей Доманский.



«Это не первый мой опыт переодевания в женское платье, – признается Андрей. – Что интересно: мужчина, переодетый в женщину, всегда вызывает безумные приступы веселья у любой компании. Это доказано той же Веркой Сердючкой. В моем случае я поддаюсь на подобные эксперименты с легкостью, ведь наше призвание – приносить людям смех и радость».







После съемок, находясь под впечатлением от образа, телеведущий рассказал, как относится к пышным свадебным торжествам, признался, что с женой Мариной у них не было свадьбы, и рассказал, каким бы он хотел видеть их праздник: «Я нередко выступаю в качестве ведущего на пышных свадьбах, поэтому отношусь к ним с одобрением. Однако у нас с Мариной вот свадьбы-свадьбы как таковой не было. И уж точно, если бы мы решили все повторить, то не делали бы шикарного застолья с выступлениями множества артистов. Я бы арендовал большую белую яхту и отправился бы в круиз со всей своей многочисленной семьей: мы бы слушали музыку малоизвестных, но качественных коллективов, заходили бы в разные порты…»

