Названы самые частые причины смерти у пациентов с COVID-19

В Китае прошли первые научные исследования факторов риска, которые привели к смерти среди пациентов с COVID-19 после госпитализации в Ухане. Об этом говорится в исследовании, обнародованном в журнале The Lancet.



Ученые анализировали данные всех взрослых пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 из больницы Jinyintan и Уханьской легочной больницы, которые были выписаны или умерли к 31 января 2020 года. Речь идет о 191 человеке, 137 из которых были выписаны, а 54 скончались в больнице.



"Пожилой возраст, признаки сепсиса, дополнительные заболевания, такие как высокое кровяное давление или диабет, были важными факторами смерти этих пациентов, – заявил соавтор исследования Чжибо Лю. – Аномальное свертывание крови также часто являлось причиной летального исхода".



Исследователи сравнили демографические, клинические, лечебные и лабораторные данные из электронных медицинских карт выживших и тех, кто умер от этой болезни.



В целом, у 91 (48%) из 191 пациента была сопутствующая патология. Наиболее распространенной была гипертония (30%), затем диабет (19%) и ишемическая болезнь сердца (8%).



Не выжившие по сравнению с выжившими чаще имели дыхательную недостаточность (98% против 36%), сепсис (100% против 42%) и вторичные инфекции (50% против 1%).



Средний возраст тех, кто выжил – 52 года, 69 лет – тех, кто умер. Профессор Лю объяснил возрастную разницу тем, что у людей старшего возраста ослабленная иммунная система, это усиливает воспаление, которое повреждает органы, а также способствует репликации вируса.



Также, согласно этим данным, среднее время с момента появления первых симптомов до выписки составляет 22 дня. Среднее время с момента заболевания до смерти – 18,5 дней.



Лихорадка сохранялась в среднем в течение 12 дней среди всех пациентов, а кашель – 19 дней. При этом у 45% выживших все еще сохранялся кашель при выписке. При этом противовирусное лечение не ограничивало выделение вируса.



Исследователи предупреждают, что "число смертей не отражает истинную смертность COVID-19". Они также отмечают, что у них не было достаточно генетического материала для точной оценки продолжительности распространения вируса.

