В ОП ожидают падение экономики на 5% в этом году

По оптимистическому сценарию распространения коронавируса СOVID-19 падение экономики Украины в 2020 году составит 5%. Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе онлайн-дискуссии "СOVID-19", организованной Европейской бизнес ассоциацией в понедельник, 23 марта.

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала Ковалив.



При этом она отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы. "Ситуация каждый день меняется", - пояснила представитель ОП.



Отметим, в первый месяц 2020 года экономика Украины сократилась на 0,5%. Отрицательная динамика экономики в Украине зафиксирована впервые с 2016 года.



В 2019 году рост экономики замедлился до 3,2% с 3,4% годом ранее.

