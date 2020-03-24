ЛНР откроет границу с Россией для пассажирского транспорта

Представители мингосбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о возобновлении движения через границу с Российской Федерацией транспорта, зарегистрированного в ЛНР.



На прошлой неделе правительство РФ в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России ограничило с 18 марта по 1 мая въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Премьер РФ Михаил Мишустин на фоне коронавируса подписал распоряжение, разрешающее жителям ДНР и ЛНР въезд в Россию.



"Возобновлен пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией", - сообщили в центре по связям с общественностью мингосбезопасности ЛНР.



Уточняется, что пропуск граждан через государственную границу с РФ будет осуществляться исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска "Изварино", "Должанский" и "Червонопартизанск" при наличии в паспорте гражданина Украины или паспорте гражданина ЛНР "отметки о регистрации по месту жительства на территории республики".

