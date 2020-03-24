Во Львовской области ввели режим ЧС

Во Львове и области со вторника, 24 марта, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом вечером в понедельник сообщает пресс-служба городского совета.



"С 00.00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация! Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.



В пресс-службе также пообещали позже сообщить детали.



Напомним, Кабмин на внеочередном заседании в понедельник принял решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Отметим, в Верховной Раде обсуждают возможность введения режима ЧП. Данный вопрос могут рассмотреть на внеочередном заседании на этой неделе, но, по данным СМИ, большинство нардепов против такого решения.

