Во Львовской области ввели режим ЧС
Во Львове и области со вторника, 24 марта, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом вечером в понедельник сообщает пресс-служба городского совета.
"С 00.00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация! Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также пообещали позже сообщить детали.
Напомним, Кабмин на внеочередном заседании в понедельник принял решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Отметим, в Верховной Раде обсуждают возможность введения режима ЧП. Данный вопрос могут рассмотреть на внеочередном заседании на этой неделе, но, по данным СМИ, большинство нардепов против такого решения.
Источник: Корреспондент
08:43