В Крыму возбудили уголовное дело против главы "Меджлиса" Чубарова

В Крыму возбудили уголовное дело против председателя "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.



По версии следствия, в феврале 2014 года Чубаров, знавший о внеочередном заседании депутатов Верховного совета Крыма, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания и лично руководить участвующими в них сторонниками "Меджлиса".



СК допросил всех потерпевших, свидетелей и очевидцев тех событий. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

