На Украине перенесли сроки весеннего призыва
Президент Украины Владимир Зеленский из-за на месяц перенес сроки весеннего призыва, теперь он состоится с мая по июль, соответствующий указ в понедельник обнародован на сайте президента.
Зеленский 16 января подписал указ о призыве в армию в этом году лиц, которые достигли 18 лет. Согласно указу, весенний призыв должен был проходить с апреля по июнь, а осенний - с октября по декабрь.
"Внести изменения в указ… Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май-июль", - говорится в указе.
Также этим указом Зеленский поручил правительству привести свои акты в соответствие с новыми сроками призыва.
Источник: Корреспондент
10:25