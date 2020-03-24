На Украине перенесли сроки весеннего призыва

Президент Украины Владимир Зеленский из-за на месяц перенес сроки весеннего призыва, теперь он состоится с мая по июль, соответствующий указ в понедельник обнародован на сайте президента.



Зеленский 16 января подписал указ о призыве в армию в этом году лиц, которые достигли 18 лет. Согласно указу, весенний призыв должен был проходить с апреля по июнь, а осенний - с октября по декабрь.



"Внести изменения в указ… Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май-июль", - говорится в указе.



Также этим указом Зеленский поручил правительству привести свои акты в соответствие с новыми сроками призыва.

