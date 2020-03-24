В третьем сезоне «Мира Дикого Запада» появились создатели «Игры престолов»

В третьей серии третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» снялись шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Эпизод вышел на HBO 22 марта.



Создатели предыдущего культового сериала HBO сыграли техников компании Delos — корпорации, которая владеет парками развлечений, населенными человекоподобными андроидами. Каждый из парков стилизован под различные эпохи: Дикий Запад, Япония времен самураев, Британская Индия и другие.



В коротком эпизоде с Бениоффом и Уайссом также появляется робот-дракон, части которого хотят продать стартапу в Коста-Рике. Критики и фанаты считают, что это явная отсылка к Дрогону — любимцу Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».



Хотя сцена была недолгой, в ней также есть намек на фанатскую теорию, согласно которой Вестерос (один из континентов мира «Игры престолов», на котором располагались Семь Королевств) на самом деле является одним из тематических парков компании Delos, населенным роботами.



До этого Бениофф и Уайсс уже пробовали себя в качестве актеров в самой «Игре престолов». Они снялись в эпизодических ролях в финальном сезоне, где появлялись в роли одичалых. Кроме того, у них были эпизодические роли в сериале «В Филадельфии всегда солнечно». Но камео в «Мире Дикого Запада» — это первое их появление в сериале, с которым они никак не связаны.





