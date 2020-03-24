Что обязана сделать «Большая двадцатка»

Саудовская Аравия, которая в этом году председательствует в «Большой двадцатке», созывает на следующей неделе виртуальный саммит с целью обсудить глобальный ответ на кризис, вызванный Covid-19. Это чрезвычайное заседание состоится крайне вовремя. Ведь здоровье мирового населения — это коллективное общественное благо, а любая угроза ему требует многостороннего ответа.

Нынешняя чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения грозит спровоцировать ещё и глобальную рецессию и финансовый кризис. А в 2008 году мы выучили урок: на мировые экономические кризисы надо отвечать многосторонней, межгосударственной стратегией. Несмелые, нескоординированные, односторонние действия отдельных стран будут — в лучшем случае — неэффективны и могут привести к цепной реакции политических решений по принципу «разори своего соседа».



«Большая двадцатка» — это очевидный кандидат на роль глобального координатора. Эта группа включает крупнейшие развитые и развивающиеся страны, на долю которых приходится в совокупности около 90% мирового ВВП. А поскольку у этого форума нет постоянного секретариата, он обладает достаточной гибкостью, чтобы быстро объединить международное сообщество. Именно это было сделано в ноябре 2008 года на пике финансового кризиса.



В тот раз лидеры «Большой двадцатки» (сокращённо G20) собрались в Вашингтоне для организации скоординированного ответа, а затем встретились вновь в апреле 2009 года в Лондоне, где они предприняли шаги по стабилизации мировой экономики и восстановлению доверия. И это сработало: публичная демонстрация коллективного лидерства и ответственности предотвратила более глубокий экономический крах.



В сегодняшней чрезвычайной ситуации ставки даже выше, потому что под угрозой находятся жизни миллионов людей. Если в итоге окажется, что уровень смертности от Covid-19 равен 1%, тогда общее количество погибших будет сравнимо с количеством жертв Второй мировой войны. Хуже того, это «благоприятный» сценарий. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 3 марта, уровень смертности от этого вируса равен 3,4% (расчёт сделан на основе официальной статистики).



В развитых странах системам здравоохранения, столкнувшимся с всплеском случаев заражения Covid-19, грозит полный коллапс. А во многих развивающихся странах медицинской инфраструктуры для борьбы с инфекционными заболеваниями недостаточно. Ситуация усугубляется тем, что возникшие проблемы в производственных цепочках будут серьёзно затруднять получение необходимых товаров, включая медицинские материалы и изделия.



Сейчас не время для несмелых, символических действий. «Большой двадцатке» необходимо срочно утвердить план ликвидации чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, поддержки мировой экономики, восстановления доверия. Далее здесь приводится ряд идей (и это далеко не исчерпывающий список) о том, какие именно шаги следует предпринять властям.



Во-первых, лидеры G20 должны взять на вооружение принцип «виртуальности» и настойчиво следовать ему, отменив все остальные запланированные на этот год заседания группы в личном формате. Переведя свою работу в онлайн и отменив неоправданные встречи с личным участием (например, заседания «Бизнес 20» и других контактных групп), G20 сможет подать пример всем тем странам и сообществам, которые пока ещё не осознали важности сдерживания пандемии путём «социального дистанцирования».



Во-вторых, G20 должна учредить фонд для поддержки деятельности ВОЗ по мониторингу и информированию о чрезвычайной ситуации, а также по координации поставок необходимых медицинских материалов, в частности, наборов для тестирования на вирус и масок для лица. Как и в 2009 году, очень важно показать миру, что за рулём находятся компетентные, опытные профессионалы.



В-третьих, G20 следует предоставить ВОЗ официальное место за столом переговоров, как это уже было сделано в отношении Международного валютного фонда, Всемирного банка и ОЭСР. Для G20 тема глобального здоровья всегда была вторичной; обычно внимание «двадцатки» сосредотачивалось лишь на таких вопросах, как доступ к услугам здравоохранения, а также безопасность продуктов питания и питьевой воды. Но как показывает нынешний кризис, системный эффект пандемий, а также влияние здоровья населения на экономическую ситуацию в целом, должны привлекать первоочередное внимание.



В-четвёртых, страны G20 должны быть готовы помогать странам с низкими доходами, которым не хватает инфраструктуры, а также медицинских материалов, знаний и персонала, чтобы остановить заражение вирусом. В этом отношении критически важны скоординированные действия правительств, региональных банков развития, Программы развития ООН и других организаций.



В-пятых, G20 следует принять чрезвычайный пакет мер с целью предотвратить полный крах мировой экономики. Срочно нужны бюджетные стимулы; меры по поддержанию работы глобальных производственных цепочек; обязательства не принимать протекционистские меры и не проводить одностороннюю девальвацию валюты; наконец, механизмы, гарантирующие обилие ликвидности в мировой монетарной и финансовой системе.



Как и во время кризиса 2008 года и сразу после него, нынешний кризис требует всеобъемлющих подходов и готовности делать «абсолютно всё, что потребуется», и это нужно прямо сейчас. Монетарные меры без скоординированной бюджетной политики будут иметь лишь ограниченный эффект, а бюджетная политика, разработанная на основе одних лишь внутриполитических соображений, будет намного менее значимой, чем она могла бы быть (благодаря побочному эффекту расходов на импорт). По данным одного исследования, на национальном уровне эффект скоординированного пакета бюджетных стимулов во всех странах G20 может оказаться вдвое выше, чем внутренние меры стимулирования, реализуемые в изоляции. Кроме того, односторонние меры могут заставить нервничать рынки облигаций, что приведёт к росту стоимости обслуживания долга для тех стран, где, как в Италии, ЧП в системе здравоохранения достигает колоссальных масштабов.



Но прежде всего «Большая двадцатка» должна быть смелой. Мир уже наслушался пустых деклараций и натерпелся от ребяческих дипломатических споров. Судя по цифрам, поступающим из китайской провинции Хубэй (первый эпицентр пандемии), а также из Северной Италии, ситуация с глобальной пандемией существенно ухудшится, прежде чем она начнёт улучшаться. А поскольку число заражений растёт по экспоненте, это ухудшение может оказаться даже более ужасающим, чем всё, что мы видели до сих пор.



Лишь международная координация способна предотвратить развитие событий по худшему сценарию. Люди и бизнес во всём мире глубоко обеспокоены (если не сказать откровенно паникуют), им нужны гарантии и заверения. Мировым лидерам нужно отложить в сторону свой мелочный национализм и продемонстрировать лидерские качества. В противном случае та чрезвычайная ситуация, которая уже сейчас ощущается как война, может действительно ею стать.

