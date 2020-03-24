В Италии считают, что реальных заражений COVID-19 больше в десять раз

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что реальная цифра инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране может превышать официальные данным в десять раз. Об этом он сказал в итервью газете La Repubblica, обнародованном в накануне.



"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", – сказал Боррелли.



Также он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.



В случае, если предположения Боррелли верны, то в Италии число заразившихся уже может превышать 600 тысяч человек. В Китае на текущий момент зафиксировано более 81 тысяч заражений.

