В Италии считают, что реальных заражений COVID-19 больше в десять раз
Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что реальная цифра инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране может превышать официальные данным в десять раз. Об этом он сказал в итервью газете La Repubblica, обнародованном в накануне.
"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", – сказал Боррелли.
Также он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.
В случае, если предположения Боррелли верны, то в Италии число заразившихся уже может превышать 600 тысяч человек. В Китае на текущий момент зафиксировано более 81 тысяч заражений.
Источник: Корреспондент
14:01