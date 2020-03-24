Кличко назвал условие открытия школ

О возобновлении учебного процесса в столице можно будет говорить, когда ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает корреспондент РБК-Украина.



Он напомнил, что в связи с карантином 12 марта в Киеве были закрыты все учебные заведения, включая университеты.



"И, как показывает статистика и рекомендации китайских врачей, мы сделали своевременный и правильный шаг. Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, поскольку борьба с этой болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется, сможем говорить о возобновлении учебы", - заявил Кличко.

