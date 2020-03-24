Лаборатория не подтвердила COVID-19 у жителя Волыни с положительным тестом

Одному из двух волынян, у которых экспресс-анализы на коронавирус показали наличие болезни, первые лабораторные исследования диагноз не подтвердили. Результаты второго ожидают. Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.



"У одного волынянина, у которого экспресс-тест показал положительный результат, первые лабораторные исследования не подтвердили диагноз Covid-19. Результаты еще одного жителя области, у которого экспресс-тест тоже показал положительный результат, ожидаются", - говорится в сообщении.



При этом в ОГА отметили, что подтвердить диагноз коронавируса можно только по результатам лабораторных исследований на наличие РНК вируса Covid-19. Быстрые экспресс-тесты не дают точного результата.



Всего с подозрением на коронавирусную инфекцию в области зафиксировано 8 человек. Госпитализированы 3 человека, остальные находятся на самоизоляции. У всех лиц взяты анализы, и отправлен биоматериал в Киев для проведения лабораторных исследований.

