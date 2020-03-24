Инвесторы вывели из-за коронавируса рекордные $83 млрд

Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные 83 млрд долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, говорится на сайте МВФ.



"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - сказала Георгиева.



По ее словам, страны с низким уровнем доходов находятся в “бедственном положении”, тогда как развитые экономики более подготовлены для реагирования на кризис.

