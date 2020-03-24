На карантине находится каждый пятый житель Земли

Из-за коронавируса на самоизоляции находится 1,7 млрд человек (около 20% жителей планеты), сообщает во вторник, 24 марта, The Guardian.



Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом.



Издание отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, Китай, который первым столкнулся с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.



В США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.



По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 587, общее число случаев заражения составило 383 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

