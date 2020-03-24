Ляшко: в ближайшее время дефицит средств индивидуальной защиты в Украине будет ликвидирован

Хирургические маски уже появились в аптечных сетях, в ближайшее время их дефицита не будет, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.



"Хирургические маски уже появились в аптеках, и с каждым днем их будет все больше. Отечественные производители наращивают производство медицинских масок. Я думаю, что в ближайшее время дефицита в средствах индивидуальной защиты в Украине не будет",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.



По его словам, Минздрав проанализировал влияние превентивных мер на распространения заболеваемости и отметил уменьшение количества больных гриппом и гриппоподобными заболеваниями.



"Это может опосредованно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать результат (в борьбе с распространением коронавируса - ИФ)",- сказал Ляшко.



Замминистра также призвал украинцев сократить мобильность.



"Когда человек пересекает границу - подписывает согласие на самоизоляцию. Соблюдение самоизоляции контролируется, как и эпидемиологами, так и Нацполицией, которая уже увеличила количество патрулей", - добавил он.

