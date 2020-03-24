США могут стать новым эпицентром коронавируса - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения фиксирует значительное ускорение распространения коронавируса в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По данным ВОЗ, 85% заражений, которые произошли за последние сутки, приходятся на Европейский союз и США. 40% из них произошли в Штатах.



"Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев в США. Там очень большая вспышка и вспышка, которая усиливается. Поэтому у них есть такой потенциал", - заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, отвечая на вопрос, могут ли США стать новым эпицентром COVID-19.



На данный момент Штаты занимают третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. По состоянию на 14:00 24 марта, в США зафиксировано 46 450 случаев инфицирования. Подтверждено 593 смерти от инфекции. При этом до сих пор не сообщалось о выздоровевших.

