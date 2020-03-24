«Полезная программа»: как выбрать треску?

В среду, 25 марта, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы», посвященный треске. Это один из самых популярных видов морской рыбы. Блюда из нее считаются национальными в Норвегии, Испании, Франции и Португалии. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем ценны мясо и печень этой рыбы, а также – как правильно ее выбирать, хранить и готовить.

С точки зрения кулинарии и медицины, треска – идеальная рыба. Мягкое, практически бескостное белое мясо трески прекрасно подходит для приготовления разнообразных блюд. А благодаря минимальному количеству жира этот продукт можно отнести к диетическим. Купить охлажденную рыбу или консервированную печень трески сегодня не проблема. Но выбрать качественный продукт – непростая задача. Откуда появляется эта рыба в городах, далеких от моря? В каких условиях она должна храниться? И чем особенно полезна треска?

« Треска богата жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, поэтому она является противовоспалительным средством и помогает снизить уровень «плохого» холестерина, – объясняет диетолог Катерина Кондратюк . – Эта морская рыба содержит необходимые нашему организму микроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний и многие другие. Они укрепляют кости, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Также в треске много йода и ценного белка. Ее мясо является диетическим, а весь жир накапливается в печенке, вес которой может составлять 3/4 от общего веса самой рыбы. Из печени трески производят рыбий жир, а также ее консервируют и продают как самостоятельный продукт. Печень этой рыбы настолько полезна, что 30–40 граммов этого продукта в день могут решить проблему авитаминоза. Но бороться с авитаминозом нужно только под наблюдением врача ».

На что обращать внимание при выборе трески? Какого цвета должна быть ее печень? Правда ли, что эта рыба накапливает в себе много ртути? Как правильно готовить блюда из трески? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Катерина Кондратюк, специалист рыбной промышленности Виктор Сагайдак и эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.

« Я не очень большой любитель рыбы, но несколько раз ел действительно вкусную треску – запеченную под сыром и в горчичном соусе, – признается Вячеслав Соломка . – Главное в ее приготовлении – сохранить сочность блюда и избавиться от сильного рыбного аромата. Мясо трески довольно сухое, поэтому лучше всего ее готовить в духовке, прикрыв фольгой или завернув в рукав для запекания. В таком виде весь сок, который выделится в процессе приготовления, не испарится, и блюдо получится сочным. Кстати, моя мама во время беременности и кормления грудью принимала рыбий жир. Врач рекомендовал его как хорошее средство для развития интеллектуальных способностей ребенка. Как видно по мне, совет оказался полезным».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный треске, смотрите завтра, 25 марта, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В четверг, 26 марта, в 10:00 на «Интере» – премьерный выпуск о том, на что обращать внимание при выборе сои.

Первые упоминания о сое появились более 6 тыс. лет назад на Востоке. Китайский император Та Теоу даже провозгласил эту культуру священной! Сейчас «золотые бобы» являются одним из важных продуктов в рационе питания людей по всему миру. Напитки на соевом молоке, соевые котлеты и тофу – верные спутники здорового образа жизни благодаря своим питательным свойствам. Но чтобы получить пользу от соевых продуктов, нужно научиться их правильно выбирать. Как отличить качественную сою от некачественной? В каком виде ее лучше употреблять – в виде бобов или в виде переработанных продуктов? Что полезнее – соевое мясо, свинина или говядина? Чем опасно ГМО-содержащее соевое мясо? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный гость выпуска – певец Лери Винн.

В пятницу, 27 марта, в 10:00 в эфире «Интера» – выпуск «Полезной программы» о полуфабрикатах.

Котлеты, отбивные, шницели, наггетсы, бифштексы, фрикадельки, тефтели, кебабы, голубцы, перцы, чебуреки, блинчики... Это далеко не полный перечень полуфабрикатов, которые сегодня есть на прилавках продуктовых магазинов. Из чего состоят полуфабрикаты и есть ли в них что-то полезное для организма? Какое мясо в них кладут? На что обращать внимание при выборе этих продуктов? Как их правильно хранить и с какими продуктами лучше употреблять? Ответы – в «Полезной программе». Среди экспертов этого выпуска – певица Марина Одольская.

А в субботу, 28 марта, в 10:00 на «Интере» выйдет повтор выпуска «Полезной программы» о моркови.