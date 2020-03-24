Авиакомпания SkyUp обновила список спецрейсов на 24-28 марта

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) обновила на своем сайте список специальных рейсов на 24-28 марта, которые компания осуществляет в рамках эвакуации граждан.



Согласно информации на сайте, на 24 марта запланированы следующие направления: Прага, Берлин, Мюнхен, Париж (Бове), Лондон, Франкфурт, Аликанте, Стокгольм, Загреб, Стамбул, Дубай, Дюссельдорф, Коломбо, Мале, Лиссабон, Дели, Вена.



25 марта – Прага, Ереван, Париж (Бове), Тенерифе, Малага, Берлин, Гамбург. Стамбул, Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Доха, Дели, Варшава.



26 марта – Прага, Дюссельдорф, Франкфурт, Лондон, Берлин, Мюнхен, Гамбург, Ларнака, Стамбул, Неаполь, Тель-Авив, Париж (Бове), Алматы.



27 марта – Анталия, Прага, Франкфурт, Берлин, Стокгольм, Таллинн, Париж (Бове), Стамбул, Лондон.



28 марта – Прага, Париж (Бове), Берлин, Дюссельдорф.



Компания отмечает, что рейсы из других городов будут выполняться при необходимости после получения информации о наличии там граждан, которые хотят вернуться в Украину.



В стоимость билета входит перевозка единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Приобрести его можно на сайте компании.



Рейсы из Киева, по информации SkyUp, будут выполняться без пассажиров, кроме рейсов в Прагу, Тбилиси, Париж (Бове), Ларнаку, Цюрих, Берлин, Мадрид, Неаполь. На эти рейсы могут купить билеты иностранцы.

