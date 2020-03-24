В Кении пропали 6 млн медицинских масок для Германии

Поставка медицинских масок, предназначенных для Германии в период пандемии коронавируса COVID-19, пропала в Кении, сообщило во вторник министерство обороны Германии.



"Мы пытаемся выяснить, что произошло", - заявил представитель министерства о пропавшей партии из 6 млн масок.



По его словам, правительство Германии не понесет финансовых убытков от потерянного груза, так как оплата за маски должна была быть произведена по факту доставки.



Ранее издание "Шпигель" сообщало, что маски потерялись в аэропорту в Кении в конце прошлой недели.



В то же время отмечается, что пока неясно, откуда осуществлялась поставка и почему партию масок доставляли через восточноафриканскую страну.



По данным института Роберта Коха, по состоянию на вторник в стране подтверждено 27436 случаев заражения COVID-19, что на 4764 случая больше, чем было зарегистрировано накануне.



Всего в Германии зафиксировано 114 случаев летального исхода людей с коронавирусом.

