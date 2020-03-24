В Украине из-за карантина уменьшилось количество больных ОРВИ

В связи с введением карантина в Украине отмечают положительную динамику уменьшения количества больных ОРВИ. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания. И мы отмечаем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Поэтому это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать положительный эффект", - сказал Ляшко.

