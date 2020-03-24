Коронавирус на лайнере Diamond Princess нашли через 17 дней после ухода пассажиров

Новый коронавирус COVID-19 был идентифицирован в каютах и на поверхностях круизного лайнера Diamond Princess через 17 дней после того, как его покинули пассажиры.



Об этом говорится в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Голос Америки.



"РНК SARS-CoV-2 была идентифицирована на различных поверхностях в каютах пассажиров как с симптомами, так и без симптомов заболевания, в течение 17 дней после освобождения кают на Diamond Princess, но до проведения дезинфекционных процедур. Эти данные не могут быть использованы для определения того, произошла ли передача с загрязненных поверхностей или нет", - говорится в докладе.



В докладе также говорится, что круизные суда являлись одним из источников заражения.



На начальных этапах пандемии COVID-19 на корабле Diamond Princess была зарегистрирована самая большая вспышка вируса за пределами материкового Китая.



"В течение февраля-марта 2020 года вспышки COVID-19, связанные с тремя рейсами круизных судов, стали причиной более 800 лабораторно подтвержденных случаев заболевания среди пассажиров и членов экипажа, а также привели к 10 смертям", - отмечают ученые.



В докладе также говорится, что из 3 711 пассажиров и членов экипажа на корабле 712 человек, или 19,2%, были заражены COVID-19.

