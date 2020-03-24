МОК переносит летнюю Олимпиаду из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио надо провести в другой срок из-за пандемии коронавирса, сообщила во вторник пресс-служба МОК.



"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на другую дату, но не позднее лета 2021 года, чтобы защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", - говорится в сообщении.



Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что пандемия COVID-19 ускоряется. В настоящее время зарегистрировано более 375 тысяч случаев по всему миру и почти в каждой стране, и их число растет с каждым часом.



Олимпийский огонь останется в Японии, порядковый номер игр останется без изменений.



"Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020", - сообщила пресс-служба.



Ранее о принятом по итогам телефонных переговоров Абэ и главы МОК Баха решении перенести ОИ-2020 сообщило агентство "Киодо".

