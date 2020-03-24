Зеленский обсудил борьбу с COVID-19 с послом Китая

Президент Владимир Зеленский обсудил вопрос противодействия распространению коронавируса COVID-19 с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Об этом сообщили в Офисе президента во вторник, 24 марта. В частности, Зеленский выразил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с коронавирусом, а также в обмене информацией с китайскими медиками.



"Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса", - сообщили в ОП.



Также президент обратился к правительству Китая с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь - необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.



Во время встречи также были обсуждены возможности дальнейшего развития украинского-китайской торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 составил $12,8 млрд и имеет перспективы к дальнейшему увеличению.



Кроме того, Зеленский обсудил с послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

