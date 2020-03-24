Мировые рынки восстанавливаются после падения

Акции на Уолл-стрит и панъевропейский индекс во вторник, 24 марта, выросли на 4% на фоне стимулирующих мер от ФРС США и других центробанков и правительств, сообщает Reuters.



Так, в Китае акции материкового сектора продемонстрировали самый большой прирост за три недели с ростом почти на 3%. Японский Nikkei взлетел на 7%, что также является самым большим дневным ростом с февраля 2016 года.



По данным Bloomberg, фьючерсы на американские S&P 500 выросли на 5,05%, Dow Jones - на 4,55%. Европейский индекс Stoxx 50 Pr подскочил на 5,46%, итальянский FTSE 100 вырос на 4,54%, немецкий DAX - на 6,36%.



При этом в агентстве отмечают в Европе падение индекса деловой активности (PMI) до самого низкого с уровня с момента запуска индекса.



"Услуги оказывались хуже, чем производство, особенно в таких отраслях, как туризм, туризм и рестораны", - отмечают в Bloomberg. Также сообщается, что сводный показатель упал до 31,4 в марте с 51,6.

