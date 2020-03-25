Как присоединиться к инвестиционному проекту
Чтобы присоединиться к какому-либо из инвестиционных проектов интернета, будущий инвестор обязан провести соответствующую подготовку. Это не сложно, но процесс все же потребует некоторого времени и усилий.
С чего начать
По мнению экспертов с Investmakler, инвестору следует иметь банковский счет, поскольку для проведения операций по начислению или снятию активов нужна надежная финансовая площадка. Ей может стать только банк.
Если в вашем городе есть отделение Альфа-банка, рекомендуется открыть счет именно в нем. Для этого посетите офис финансового учреждения по работе с населением, откройте там текущий счет, одновременно активировав подключение к интернет-банкингу «Альфа-Клик».
Но счет для работы с инвестиционными проектами интернета может быть открыт в любом другом банке или в оффшоре - https://investmakler.com/news/kupit-offshor-gotovye-offshornye-kompanii-ili-otkryt-offshor-registratsiya-i-schyet/.
Комментарий: если вы планируете работать с небольшими суммами инвестиций (в пределах одной-двух тысяч долларов), банковский счет не является необходимым условием успешного инвестирования. Для таких сумм вполне достаточно возможностей электронного кошелька в системе ЭПС.
Что собой представляют ЭПСИнвестору будет необходим аккаунт в надежной ЭПС (электронной платежной системе). Для моментального ввода или вывода средств на площадку ПАММ/ЛАММ-сервиса. Многие потенциальные инвесторы пренебрегают этим условием успешного инвестирования, но операции по вводу или выводу средств на площадках брокеров практичнее всего осуществлять именно через ЭПС. Иногда бывает критически важным моментально пополнить инвест-счет, а мгновенное пополнение возможно только через эту систему.
Если вы живете в России, то наиболее удобной ЭПС является отечественный сервис «Яндекс.Деньги». Регистрация в данной системе займет не более пяти минут, а в итоге вы получите надежный электронный кошелек (с виртуальной картой в придачу, что крайне удобно во всех отношениях).
Для создания учетной записи в сервисе «Яндекс.Деньги», перейдите на страницу регистрация кошелька в ЭПС Яндекс и следуйте указателям.
Важно: обязательно пройдите процедуру идентификации! Имейте в виду, без подтвержденной идентификации кошелька, вы рискуете потерять свои средства.
Сервис Webmoney является гораздо более солидной системой расчетов (практически на уровне банков). Он практикует лимиты платежей в десятки и сотни тысяч долларов. Для идентификации кошелька в данной ЭПС (здесь она называется «получение персонального аттестата»), необходимо нотариальное подтверждение ваших данных (будет нужен визит к нотариусу). Получение персонального аттестата Webmoney, для успешного инвестирования в интернет-проекты, является обязательным условием. В противном случае вы рискуете потерять свои средства.
Обязательно «привяжите» свой счет в банке к аккаунту в ЭПС.
Если все перечисленные выше условия выполнены, вы можете присоединиться практически к любому инвест-проекту.
Но если вы уверенны в своих ссилах и не хотите работать у других брокеров можете открыть брокерскую компанию или купить готовую — https://investmakler.com/news/otkrytie-kompanii-s-foreks-litsenziey/.
24.03 20:53