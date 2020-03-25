В ВОЗ назвали два главных симптома заражения коронавирусом

Опасающиеся заражения коронавирусом должны знать два главных симптома заболевания. Это повышение температуры и сухой кашель. Симптомы назвала в эфире телеканала "Россия 24" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По словам сотрудницы ВОЗ, симптомы коронавируса во многом похожи на грипп. Однако людей должны насторожить высокая температура и сухой кашель, осложненный затрудненным дыханием.



"Это значит, у вас туалет находится в трех метрах от вашей спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать. Тогда надо пригласить врача", - рассказала Вуйнович признак болезни, который должен вызвать тревогу.



По ее словам, другие симптомы не должны вызывать беспокойство. Например, насморк редко встречается при COVID-19, но может свидетельствовать о заражении другим типом коронавируса.





