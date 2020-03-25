Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тыс

В мире насчитывается в общей сложности более 400 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, который в онлайн режиме ведет подсчет данных.



К настоящему моменту, по данным университета, в мире подтверждено 407 485 случаев заражения.



От последствий заражения коронавирусом скончалось 18,2 тыс. человек.



Наибольшее число жертв выявлено в Италии (6,8 тыс.). На втором месте - провинция Хубэй в Китае, на третьем - Испания.



Более 104 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные университета.

