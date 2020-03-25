Венедиктова поставила задачи главам НАБУ и САП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова намерена добиться чтобы 2020 год стал беспрецедентным в возвращении выведенных активов из-за рубежа. Об этом она заявила во вторник, 24 марта, во время совещания при участии руководства Офиса генпрокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, сообщает пресс-служба ведомства.

"2020 год необходимо сделать прецедентным по возврату средств в бюджет. Офис генерального прокурора будет оказывать всю необходимую помощь НАБУ и САП, однако эффективность и результативность в этих уголовных процессах – это зона ответственности специально созданных антикоррупционных органов", - отметила Венедиктова.



Участники встречи запланировали разработать и реализовать комплекс мер, направленных на активизацию досудебного расследования уголовных производств, связанных с коррупционными преступлениями чиновников.



Также во время совещания директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий обсудили проблемные вопросы эффективности совместной работы ведомств и пути их решения.



Участники совещания констатировали, что в настоящее время меры по возмещению ущерба, причиненного государству коррупционными преступлениями, являются недостаточными, а судебная регрессия относительно лиц, совершивших коррупционные преступления, не соответствует их тяжести.



Отмечается, что в ближайшее время состоится еще несколько рабочих встреч, в частности по расследованию уголовных производств в банковской сфере и возвращению, в рамках досудебного расследования, вкладов. К упомянутым встречам, кроме правоохранителей, будут также привлекаться представители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и Министерства финансов.

