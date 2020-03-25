Медикам, которые лечат коронавирусных больных, будут платить почасовую зарплату

Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной болезни Covid-19.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании 23 марта. Отмечается, что зарплата некоторых медиков увеличится в три раза.



Ранее с этой инициативой выступил министр здравоохранения Илья Емец. "Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения", – заявил он.



Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, которые работают в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

