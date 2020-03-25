Ученые не исключают, что половина жителей Великобритании могла заразиться

Гораздо больше людей в Великобритании, чем оценивалось ранее, могут быть инфицированы коронавирусом нового типа. Согласно построенной специалистами в Оксфордском университете модели, данные которой приводит газета Financial Times, до половины всех жителей страны может быть заражено.



Как рассказала руководитель исследования, профессор в области теоретической эпидемиологии Сунетра Гупта, если полученные учеными результаты подтвердятся, это будет означать, что менее 1 человека из тысячи инфицированных имеют достаточно серьезные симптомы болезни, чтобы получать лечение в больнице.



"Нам нужно немедленно начать широкомасштабные серологические исследования, проверить каждого, чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы находимся сейчас", - считает она.



По расчетам специалистов Оксфордской группы по изучению влияния экологии на развитие инфекционных заболеваний, вирус мог появиться в Великобритании ранее середины января и с того времени незаметно распространяться еще задолго до того, как первый случай передачи от человека к человеку на территории страны был официально зарегистрирован. Газета отмечает, что выводы исследовательской группы значительно отличаются от позиции и эпидемиологического моделирования Имперского колледжа Лондона, который сильно повлиял на государственную политику в сфере сдерживания коронавируса.



Financial Times указывает, что эксперты Оксфорда придерживаются мнения о том, что коронавирус нового типа перестанет распространяться с приобретением населением так называемого группового иммунитета - ситуации, когда значительная часть населения заразится вирусом и получит иммунитет.



Газета подчеркивает, что выводы оксфордских специалистов пока не подтверждены. Однако если научное сообщество их признает, это может означать, что значительная часть населения Великобритании уже приобрела групповой иммунитет. В таком случае ограничительные меры для социального дистанцирования могут быть сняты гораздо раньше, чем планируется на данный момент.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксированы около 16 тыс. летальных исходов.



